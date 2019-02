Godek: Idę do polityki realizować swoje poglądy

– Idę do polityki realizować swoje poglądy. Nie są to jedynie postulaty związane z kwestią ochrony życia. Chcę przeciwstawić się kwestiom ideologii gender coraz mocniej wciskanej do szkół, jestem też za autonomią rodziny – powiedziała w poranku „Siódma 9” Kaja Godek