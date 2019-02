Prezes spółki Srebrna: Faktura nie została nam doręczona

W czwartek "Gazeta Wyborcza" opublikowała fakturę dla Srebrnej, jaką wystawił austriacki biznesmen Gerald Birgfellner. To dalszy ciąg sprawy tzw. taśm Kaczyńskiego. Według "GW" fakturę wystawiła spółka Nuneaton powołana przez Srebrną specjalnie do budowy bliźniaczych wieżowców w centrum Warszawy. Rachunek z datą 14 czerwca 2018 r. opiewa na kwotę 1 mln 580 tys. złotych.

"Wyborcza" pisze, że to jedna z czterech faktur wystawionych Srebrnej przez spółkę Geralda Birgfellnera. Wszystkie ma prokuratura, którą zawiadomił sam Austriak. Biznesmen jest przekonany, że padł ofiarą oszustwa. – Ten biznesmen zachowuje się naprawdę dziwnie. Człowieku, chcesz odzyskać jakieś swoje środki za wykonane usługi, to idź do sądu, sąd określi, jakiej wysokości one powinny być. W przeciwnym razie trudno tego dociec, bo nie chcesz przedstawić faktur – cytuje słowa premiera "GW". Dziennik podkreśla, że to właśnie brakiem faktur Jarosław Kaczyński uzasadniał odmowę wypłaty należnych pieniędzy austriackiemu biznesmenowi. Kiedy Birgfellner zorientował się, że są problemy z uregulowaniem rachunku, zaczął nagrywać prezesa PiS.

Jednak jak zapewnia prezes spółki Srebrna w oświadczeniu przekazanym Polskiej Agencji Prasowej, przedstawiona przez "Wyborczą" faktura nigdy nie trafiła do spółki. "Opublikowana przez media faktura nie została doręczona spółce Srebrna i nie była księgowana – podkreśliła w oświadczeniu przesłanym PAP prezes Srebrnej Małgorzata Kujda" – informuje PAP na Twitterze.

To nie koniec wątpliwości związanych z opublikowaną przez "Wyborczą" fakturą. Polska Agencja Prasowa dowiedziała się, że spółka Nuneaton, która miała wystawić Srebrnej fakturę korzystając z oprogramowania Comarch ERP Optima, nie miała na to oprogramowanie licencji. Oprogramowanie to pozwala nie tylko na wystawianie faktur, ale także rozliczanie podatków, ZUS oraz prowadzenie czynności związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

