Ziemiec: Dla mnie najważniejszy jest widz

Ziemiec odniósł się w rozmowie m.in. do faktu, że zrezygnował z prowadzenia "Wiadomości" TVP. – W życiu dziennikarza bywa różnie. Życie też bywa zaskakujące. Generalnie staram się robić, to co mogę najlepiej. Spotykam się z różnymi opiniami, czasem są lepsze, drugie gorsze. Miejsce jest trochę inne, ale będę pracować nawet na tym samym piętrze. Używając języka piłkarskiego: otworzyło się okienko transferowe – powiedział.

Dziennikarz został także zapytany o swoje słowa sprzed kilku miesięcy, gdy powiedział studentom, że nie ma w Polsce "w pełni niezależnych mediów". – Postawię pytanie inaczej. Czy uważa pani, że są? Czy może pani pisać o wszystkim, co dotyczy właścicieli „Rzeczpospolitej” i ich innych przedsięwzięć? Nie ma absolutnej niezależności dziennikarskiej, bo są tematy, których poruszania ktoś nie będzie sobie życzył. Można też obejrzeć konkurencję. Czasami były tematy, które „Wiadomości” poruszały, a nie mówiły o nich „Fakty” w TVN. I odwrotnie – ocenił.