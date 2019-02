"Miło się uśmiecha, ale za plecami trzyma zatruty nóż". Gowin mocno o Biedroniu

W ubiegłym tygodniu na warszawskim Torwarze odbyła się konwencja nowej partii Roberta Biedronia, podczas której polityk zaprezentował program. Wśród postulatów Wiosny znalazły się m.in. związki partnerskie, aborcja "na żądanie" do 12 tygodnia ciąży i renegocjacja konkordatu.

Do pomysłów tych odniósł się dziś w "Kwadransie politycznym" wicepremier Jarosław Gowin. Polityk przyznał, iż jest zaskoczony faktem, że Robert Biedroń aż tak ostro wysunął na czoło swoich postulatów programowych kwestie, które dzielą Polaków. – Jesteśmy w takim momencie, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się 13 stycznia w Gdańsku, kiedy trzeba szukać tego, co Polaków łączy – podkreślił minister Gowin, dodając przy tym, że kwestie światopoglądowe podsycają wzajemne antagonizmy.

– Robert Biedroń bardzo miło się uśmiecha, ale za plecami trzyma zatruty nóż i próbuje zrobić wszystko, żeby Polaków jeszcze głębiej podzielić – stwierdził Jarosław Gowin.