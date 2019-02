Sukces córki prezydenta. Kinga Duda jedną z najlepszych studentek UJ

Na oficjalnym profilu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Facebooku pojawiła się informacja, że córka pary prezydenckiej znalazła się wśród najlepszych studentów i weźmie udział w 26. edycji prestiżowego konkursu prawniczego Vis Moot.

To nie jest jej pierwszy udział w tym konkursie, reprezentowała swoją uczelnię również w ubiegłym roku.

The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition to największy i najbardziej prestiżowy konkurs dla studentów prawa na świecie. Konkurs, którego finał odbywa się w Wiedniu, corocznie przyciąga 2 tys. studentów z 300 uniwersytetów z całego świata.

