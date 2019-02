Czuchnowski, Wroński i Michalik. Tomasz Lis przedstawia "Ludzi Krystalicznie Uczciwych"

"Stwórzmy w Polsce wielką wspólnotę ludzi uczciwych. Podam listę trzech ludzi krystalicznie uczciwych i proszę ich, by sami wskazali trzy osoby krystalicznie uczciwe" – apeluje red. nacz. "Newsweeka". Dalej Tomasz Lis sam proponuje pierwsze kandydatury: "Moi Ludzie Krystalicznie Uczciwi, w skrócie LKU - Paweł Wroński, Eliza Michalik, Wojciech Czuchnowski".

Wczoraj Tomasz Lis i Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej" zaprezentowali na Twitterze swoją twórczość, do stworzenia której inspiracją stała się najnowsza publikacja "Gazety Wyborczej". Przypomnijmy, że w czwartek "GW" opublikowała fakturę dla Srebrnej, jaką wystawił austriacki biznesmen Gerald Birgfellner. To dalszy ciąg sprawy tzw. taśm Kaczyńskiego. Według "GW" fakturę wystawiła spółka Nuneaton powołana przez Srebrną specjalnie do budowy bliźniaczych wieżowców w centrum Warszawy. Rachunek z datą 14 czerwca 2018 r. opiewa na kwotę 1 mln 580 tys. złotych.

