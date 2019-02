"Widziałem narastającą nienawiść wobec rządu Olszewskiego"

Piotr Semka był dzisiaj gościem Antoniego Trzmiela w Polskim Radiu 24. Publicysta podkreślił, że to właśnie w 1992 roku zaczęto posługiwać się językiem, który z biegiem lat przekształcił się w tzw. przemysł pogardy. Semka zaznaczył, że takie sytuacje, jak ta gdy do posłowie krzyczeli do Jarosława Kaczyńskiego "zadzwoń do brata", są jedynie następstwem języka jakiego zaczęto używać wobec Jana Olszewskiego.

– To było wówczas pewne novum. Oglądałem ludzi, którzy mieli piękną solidarnościową kartę, a nagle wyskakiwali krzycząc "ja już nie mogę tego znieść, ja nie zniosę tego rządu Olszewskiego". Nie mogłem zrozumieć tej histerii. Potem w wielu wypadkach okazywało się to po prostu lękiem przed otwarciem teczek – mówił publicysta.

Histeria, o której mówił Semka, odnosiła się zresztą nie tylko do samego byłego premiera, ale także jego współpracowników.

– Pamiętam dobrze, jak ludzie - wydawałoby się o bardzo ładnym życiorysie - występowali przeciwko Janowi Parysowi, który chciał jedynie pozbyć się szefa WSI, który był ewidentnie przedstawicielem starego układu – mówił Semka w PR24.

Nie żyje Jan Olszewski

Według ostatnich doniesień mediów Jan Olszewski trafił do szpitala kilka dni temu, po tym jak zemdlał i stracił świadomość. TVP Info podało, że były premier zmarł w czwartek późnym wieczorem. O jego śmierci poinformował prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski.

"Premier pierwszego polskiego rządu pochodzącego z wolnych wyborów po II WŚ nie żyje. Odszedł w późnych godzinach wieczornych, w szpitalu na Szaserów. Panie Premierze odpoczywaj w pokoju" – napisał Kurski na Twitterze.

Jak wyznała żona Olszewskiego, przy byłym premierze do końca czuwał Antoni Macierewicz.

