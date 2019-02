Melak: Śmierć Olszewskiego to ogromna strata

Jak wspomina Pan śp. Premiera Jana Olszewskiego?

Andrzej Melak: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że była to jedna z najważniejszych postaci w naszej historii. Jan Olszewski wywodził się z patriotycznej rodziny. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Potem od początku PRL związany był z antykomunistyczną opozycją. Za jego działalność zapłacić można było ogromną cenę. Olszewski miał niezbędną odwagę, by jasno stawać w obronie prawdy. Był autorem między innymi słynnego tekstu „Na spotkanie ludziom z AK”, który był pierwszym w PRL wystąpieniem w obronie żołnierzy Armii Krajowej.

Jan Olszewski domagał się też prawdy o zbrodni katyńskiej?

Walczył nie tylko o prawdę o tej zbrodni, ale też o upamiętnienie jej ofiar. Współpracował tu m. in. ze śp. Wojciechem Ziembińskim, czy śp. Moim bratem, Stefanem Melakiem. Olszewski przyczynił się walnie do powstania pomnika Pomordowanym na Wschodzie. Nie sposób nie wspomnieć też o bohaterskiej postawie mecenasa Jana Olszewskiego, który bezinteresownie bronił najważniejszych działaczy antykomunistycznej opozycji w politycznych procesach. Zarówno działalność niepodległościowa, jasne mówienie o Katyniu, upamiętniania się o prawdę, jak i obrona w procesach politycznych wymagały odwagi. Tę Olszewski posiadał.

Wszyscy kojarzą Jana Olszewskiego przede wszystkim jako premiera rządu, odwołanego w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku?

Był to pierwszy rząd wyłoniony przez Sejm wybrany we w pełni demokratycznych wyborach w 1991 roku. A więc można powiedzieć, że był to pierwszy prawdziwie niekomunistyczny rząd. Gabinet Olszewskiego rozpoczął negocjacje o wejściu do Paktu Północnoatlantyckiego, domagał się wyjścia rosyjskich żołnierzy z Polski. Rząd rozpoczął próbę rozliczenia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ujawnienie teczek agentów skończyło się odwołaniem rządu w dramatycznych okolicznościach, co dokumentuje film „Nocna zmiana”.

Premier Olszewski był potem kandydatem na prezydenta, liderem Ruchu Odbudowy Polski, potem doradcą Lecha Kaczyńskiego, ostatnio komentatorem polskiej sceny politycznej. Jak zapisze się w historii?

Śmierć Jana Olszewskiego to ogromna strata. Odszedł wielki patriota i prawdziwy mąż stanu. Powinien być wzorem dla młodego pokolenia. A jego postać powinna zostać godnie uczczona.