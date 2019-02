"Do południa mamy rehabilitację". Zaskakująca rozmowa z protestującymi pod siedzibą TVP

– Od wczoraj się pan uparł! My jesteśmy na spacerze! Nie rozumie pan?! Do południa ćwiczymy, mamy rehabilitacje, a możemy tylko wieczorem wyjść. O co panu chodzi od wczoraj?! Co pan, drąży temat, kto jest prowokatorem – mówiła jedna z demonstrantek do reportera telewizji wPolsce.pl.

Dziennikarz starał się dowiedzieć od demonstrantów, kto jest organizatorem protestów, ale manifestanci unikali jednoznacznej odpowiedzi.

– Nie ma organizatora! Suweren. A może Kurski? My tu przychodzimy dla Kurskiego! Naszego ulubieńca – przekonywała grupa kobiet.

Reporter w rozmowie z jednym z protestujących mężczyzn starał się też dowiedzieć, skąd bierze on czas, aby stawiać się na wszystkich manifestacjach i czy nie musi pracować, ale ten odmówił odpowiedzi.