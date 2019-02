Wielowieyska krytycznie o polityku Biedronia. "Bardziej niż słabe"

– Ja obserwuję to, jak realizowane są polityki społeczne od wielu lat i myślę, że nie było drugiej takiej partii [jak PO - red.], która by tak bardzo ingerowała w prawa kobiet – mówił Anaszewicz. Te słowa padły w Telewizji Polskiej co dodatkowo oburzyło niektórych komentatorów oraz sympatyków Platformy.

"Atak na PO w telewizji rządowej w sytuacji, gdy Platforma nie może się bronić, bo bojkotuje TVP ze względu na pamięć Pawła Adamowicza? Bardziej niż słabe" – skomentowała publicystka "Gazety Wyborczej".

W kolejnym wpisie dziennikarka podkreśliła, że nie ma nic przeciwko krytykowaniu poczynań Platformy Obywatelskiej, ale zależy jej, aby debata była prowadzona "w warunkach fair play". Wielowieyskiej chodziło o to, że politycy PO bojkotują telewizją publiczną więc nie mają możliwości odpowiedzieć na zarzuty działacza Wiosny.

Jeszcze ostrzej do tych zarzutów odniósł się były wicepremier Leszek Balcerowicz. "Podłe" – napisał na Twitterze odnośnie słów Anaszewicza.

Biedroniowi nie po drodze z Koalicją Obywatelską?

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl PiS ma 39,7 proc. poparcia. Kolejne miejsca zajmują Platforma Obywatelska i Wiosna Biedronia. Nowe ugrupowanie byłego prezydenta Słupska uzyskało w badaniu 8,6 proc. poparcia.

Czy Biedroń powinien wejść w skład Koalicji Obywatelskiej? Takie pytanie portal rp.pl zadał respondentom. Jedynie 25,4 proc. ankietowanych odpowiedziała na nie twierdząco. Przeciwnych takiemu połączeniu jest natomiast 41,2 proc. wyborców. 33,4 proc. z kolei nie ma zdania w tym temacie.