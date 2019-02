Morawiecki: Nowoczesna polska armia to polska racja stanu

Premier Morawiecki wraz z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem podczas wizyty w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej poinformowali o zakupie systemu mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS dla wojska.

– Nowoczesna polska armia to polska racja stanu. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Dziękuję pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej za przyjęcie, za przedstawienie naszego rosnącego potencjału. Potencjału artyleryjskiego, potencjału wojskowego – mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania w Wesołej. – Polska ma długie, wspaniałe tradycje wojskowe. Kiedy mówimy o historii oręża polskiego, to przychodzą nam na myśl wielkie polskie zwycięstwa – dodał polityk.

– Budowa silnej armii ma ogromne znaczenie dla roli Polski w Europie i na świecie. Nasze tradycje wojskowe powinniśmy przekładać na nowoczesność w naszej armii – jak ten zakup dla Sił Zbrojnych RP systemu mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS – mówił dalej Morawiecki.

