Grabiec atakuje Krzysztofa Ziemca. "Powinien się Pan wypowiadać raczej w imieniu hejterów"

Na przełomie stycznia i lutego Krzysztof Ziemiec zrezygnował z prowadzenia "Wiadomości". Zastąpiła go Edyta Lewandowska. Jak od początku spekulowały media, jednym z głównych powodów rezygnacji Ziemca był hejt i groźby po jego adresem. Chociaż w rozmowie z serwisem Wirtualne Media, dziennikarz nie potwierdził tych informacji, mówił o kosztach jakie z powodu jego pracy ponoszą najbliżsi dziennikarza.

– Pod moim adresem od dłuższego czasu kierowane są bardzo nieładne określenia. Czasem mocno wulgarne. Jestem już do tego przyzwyczajony, z pełną pokorą podchodzę do każdej krytyki, nawet tej wulgarnej. Nie blokuję (w mediach społecznościowych - red.) nienawistników, bo uważam ze jako osoba publiczna muszę temu stawić czoła. Jednak często są to groźby – przyznał dziennikarz. – Choć bez wątpienia dla mnie dziennikarstwo to również ważna część mojego całego życia, i jeśli na tym cierpi moje życie prywatne, rodzinne, to jest to coraz trudniejsze do wytrzymania, no bo co jest ostatecznie ważniejsze od domu, od rodziny – dodał Ziemiec.

W rozmowie z serwisem dzienikarz przyznał także, że nie oczekuje, że tego rodzaju zachowania pod jego adresem całkowicie znikną. – Nie jestem też naiwny, że to się skończy. Bo przecież ci ludzie nie analizują tak naprawdę mojej pracy, a z góry, zaocznie wydali wyrok na takich jak ja. Może wydawać się dziwne, ale nie jestem osobą, która gra tylko na siebie czy myśli tylko o sobie. Teraz wypowiadam się w imieniu wszystkich, których dotyka hejt, nie tylko z naszej stacji – stwierdził Ziemiec i to właśnie te słowa wzburzyły posła PO.

Jan Grabiec na Twitterze zacytował fragment wypowiedzi dziennikarza i zasugerował mu, że ze względu na pracę w TVP, Ziemiec powinien „wypowiadać się raczej w imieniu hejterów”.

Krzysztof Ziemiec był jedną z kilku osób, które pozostały w "Wiadomościach" po ogromnych zmianach przeprowadzonych w redakcji na początku 2016 r. Ostatnie wydanie "Wiadomości" prowadzone przez Ziemca (14 stycznia, dzień śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza) zostało ostro krytykowane, ponieważ przytoczono w nim przykłady tzw. mowy nienawiści wyłącznie jednej strony polskiego sporu politycznego – Platformy Obywatelskiej. Pominięto zaś podobne wypowiedzi ze strony polityków PiS.