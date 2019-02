"Gdybym posłuchał zaleceń jego rządu...". Wałęsa o "uczciwej" ocenie premiera Olszewskiego

"Rodacy" – zaczął swój wpis na Facebooku Lech Wałęsa. Były prezydent podkreślił, że o zmarłym nie należy pisać źle oraz że każdemu należy się szacunek. Po chwili jednak dodał jedno "ale". "Dla prawdy historycznej jednak ważna jest uczciwa ocena działań ś.p. Jana Olszewskiego" – podkreślił.

Jak to według Wałęsy "uczciwa ocena"? "Gdybym posłuchał zaleceń rządu Olszewskiego to wojska rosyjskie byłyby w Polsce do końca świata i jeden dzień dłużej. Do dzisiaj sprawy by nie załatwiono tak jak nie załatwiono sprawy wraku. Poszukajcie depeszy jaką do mnie wtedy wysłano" – napisał były prezydent.





Przypomnijmy, że Jan Olszewski zmarł w miniony piątek w warszawskim szpitalu na Szaserów. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, adwokatem i premierem RP. Miał 89 lat.

Czytaj także:

