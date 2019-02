Kornel Morawiecki podał datę pogrzebu Jana Olszewskiego

– Nie wiem, czy już słuchacze wiedzą, ale ja już słyszałem bo rozmawiałem z żoną (Jana Olszewskiego - red.) panią Martą Miklaszewską, że pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 Kornel Morawiecki.

Marszałek senior wyraził nadzieję, że w ostatniej drodze byłemu premierowi Janowi Olszewskiemu towarzyszyć będzie wiele osób. – Bo to jest naprawdę taka nasza wielka potrzeba. – Ten pogrzeb to będzie coś dla nas, nie tylko dla niego, ale i dla nas. To będzie potrzeba, żebyśmy oddali mu hołd – mówił.

Były premier Jan Olszewski zmarł w ubiegły czwartek w szpitalu na Szaserów. Wcześniej trafił do szpitala po tym jak zemdlał i stracił przytomność. Miał 89 lat.