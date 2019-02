Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów był dziś gościem Marka Kacprzaka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Jacek Sasin odniósł się do nowej inicjatywie politycznej, w którą zaangażowany ma być były premier, obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Chodzi o "Ruch 4 czerwca".

– Zbliżające się wybory parlamentarne i sondaże, które wciąż pokazują zdecydowaną przewagę PiS, wprowadzają ewidentną nerwowość po stronie opozycji. Mamy inicjatywę Biedronia i pierwsze sondaże, które pokazują straty PO – mówił polityk. Jak dodał, Donald Tusk szuka miejsca dla siebie, bo stracił nadzieję, że będzie liderem całej zjednoczonej opozycji. Zdaniem Sasina, były premier "próbuje wygenerować nową siłę, ale będzie to kolejny podmiot, który podzieli stronę opozycyjną".

Gość Marka Kacprzaka stwierdził, że dla Prawa i Sprawiedliwości kolejne inicjatywy po lewej stronie nie są powodem do zmartwień. Podkreślił, że jest wręcz przeciwnie. – My się szczególnie Donalda Tuska nie obawiamy. Wiemy, że Polacy mają dobrą pamięć, że pamiętają rządy Donalda Tuska, myślę, że nie będą chcieli tej powtórki z rozrywki. To Donald Tusk rozpaczliwie próbuje wrócić do polskiej polityki – dodał.