"Tak tendencyjnego materiału dawno nie widziałem". Mocne słowa posła o TVN

Adam Andruszkiewicz miał fałszować podpisy na listach wyborczych – twierdzą dziennikarze "Superwizjera" TVN. Sprawa dotyczy wyborów samorządowych z 2014 roku. To wtedy niemal 300 podpisów na listach Młodzieży Wszechpolskiej miało zostać sfałszowanych. "Superwizjer" poinformował, że Adam Andruszkiewicz o całej sytuacji nie tylko wiedział, ale sam miał pomagać w tym procederze. Sam poseł zaprzecza wszystkiemu i zapowiada kroki prawne.

Do sprawy odniósł się dziś w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Marek Jakubiak. Poseł nie szczędził słów krytyki pod adresem stacji TVN. –Oglądając TVN miałem wrażenie, że Adam Andruszkiewicz prawie siedzi, że wszystko jest przeciwko niemu, że to on wszystko zrobił itd. Tak tendencyjnego materiału dawno nie widziałem – przyznał polityk. – Andruszkiewicz podejmuje kroki prawne wobec TVN i bardzo dobrze. Ale mam dla niego złą wiadomość - sprawa będzie trwała 4 lata, obrzucą go wszystkim, czym będą mogli, i nagle TVN po 4 latach powie: "Pana Andruszkiewicza przepraszamy, a teraz przechodzimy do wiadomości..." – wskazywał gość Marka Kacprzaka. Poseł dodał, że "TVN ma swoją narrację i swój ogląd świata".

Marek Jakubiak podkreślił, że nie przesądza kto ma rację w tej sprawie oraz że dobrze że rozstrzygnie ją sąd.