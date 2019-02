„Kto to r*cha?”. Żona Frasyniuka kontra Sklepowicz

Sprawa sięga października roku 2017. Wtedy to Roman Sklepowicz, prawnik i założyciel Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez System Bankowy i Prawny, był gościem telewizji internetowej wRealu24. Rozmowa dotyczyła m.in. tzw. czarnych protestów związanych pracami nad ustawą dotyczącą aborcji.

– Ładne laski idą na dyskotekę, a brzydkie, których nikt nie chce bzykać, to idą na demonstrację – mówił. – Mówię: ta? O Jezus, o Boże. Tak stałem i myślałem: kto to r*cha? Doszedłem do wniosku, że nikt. I dlatego idą w tej manifestacji – dodawał.

Za słowa te postanowiła pozwać Sklepowicza Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk. Teraz rusza proces. "Rok i cztery miesiące czekałam na wyznaczenie pierwszej rozprawy z prywatnego pozwu przeciwko Romanowi Sklepowiczowi o obrazę uczestniczek Czarnego Protestu. To tyle w sprawie tzw. przyspieszenia w sądach Zbigniewa Ziobry. Liczę, iż Roman Sklepowicz będzie miał odwagę stawić się w sądzie i stanąć twarzą w twarz z jedną z kobiet, na które napluł" – napisała na Facebooku żona Frasyniuka.

Magdalena Frasyniuk domaga się dla Sklepowicza kary ograniczenia wolności, przeprosin oraz wpłacenia 10 tys. zł na rzecz Centrum Praw Kobiet.