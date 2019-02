Jego partia nie istnieje? Korwin-Mikke: I tak wystartujemy

Jak informował wczoraj dziennik "Fakt", w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie partia KORWiN przestała istnieć. W reakcji na to Ministerstwo Finansów natychmiast odcięło organizacji subwencję.

Czytaj także:

Kłopoty partii KORWiN. Sąd: Ona nie istnieje

Korwin-Mikke: I tak wystartujemy

Do sytuacji swojej partii odniósł się dziś na antenie Radia Plus Janusz Korwin-Mikke. – Status jest taki, że jesteśmy w dalszym ciągu na tej samej pozycji, jak byliśmy dwa lata temu, przed tymi całymi sprawami. Natomiast PKW twierdzi, że w tym momencie przestaliśmy istnieć, bo PKW widocznie się nie orientuje. Trzeba będzie to PKW wytłumaczyć, bo jak nie wytłumaczymy, to PKW nam zabroni zrobić koalicji – mówił polityk, po czym dodał: "I tak wystartujemy oczywiście, ale nie pod taką nazwą, jak byśmy chcieli".

Korwin-Mikke podkreślił, że odebranie subwencji "nie jest problemem". – Pieniądze na wybory mamy – oświadczył.

Wcześniej polityk odniósł się do sprawy na portalu społecznościowym. "Proszę się nie denerwować tym, co piszą "SuperExpress" i "FAKT". To tylko interpretacja PKW" – napisał.