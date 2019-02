Pedagodzy apelują do prezydenta. Chodzi o działania Jugendamtu i zagraniczną adopcję

Sygnatariusze listu nawiązali do dotychczasowych działań urzędników Kancelarii Prezydenta i rządu, które mają powodować kierowanie polskich dzieci odbieranych przez Jugendamt do rodzin „nieobcych kulturowo”. Jak twierdzą, jest to "rozwiązanie mniej niż połowiczne".

"Zauważmy, że dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą, tj. nie posiadających obcego obywatelstwa, pozostają nadal polskimi obywatelami. Zdumiewające zatem w swej istocie jest przywłaszczanie tych dzieci przez państwa ich tymczasowego pobytu. Apelujemy więc do Pana Prezydenta o jak najszybsze uruchomienie akcji dyplomatycznej i odpowiednich procedur prawnych zmierzających do tego, by konieczność interwencji Jugendamtu (lub innych analogicznych organizacji) prowadząca do zabrania dzieci spod opieki rodziców, kończyła się bezpośrednim przekazaniem tych dzieci na teren polskich ambasad w danym kraju, które przekażą je polskiemu systemowi opiekuńczemu" – czytamy w liście.

"Żywimy przekonanie, że Państwo polskie – świadczące szeroką pomoc materialną dla obywateli obcych krajów – jest w stanie przyjąć wszystkie polskie dzieci pod swoją opiekę. To polskie orzecznictwo, tu w kraju, winno podejmować decyzje o dalszych losach tych dzieci – oczywiście po weryfikacji sytuacji rodzinnej dziecka i kontakcie z ich biologicznymi rodzicami. Druga część naszego apelu jest postulatem natychmiastowego zakazu adopcji zagranicznych, gdyż praktycznie nie mamy pewności odnośnie do pomyślnego losu tych dzieci. Zakazowi adopcji zagranicznych winna towarzyszyć pogłębiona weryfikacją legalności dotychczasowych praktyk w tej kwestii (prowadzących je organów / fundacji) oraz sprawdzenie sytuacji dzieci już skierowanych do adopcji zagranicznych (nota bene wymagane przez obowiązujące w Polsce procedury, lecz najczęściej nie realizowane). Polacy nie mają żadnych powinności świadczenia swoimi dziećmi nawet najbardziej szlachetnym ofertom zagranicznym; posiadają natomiast wystarczające możliwości opieki i wychowania każdego dziecka tracącego rodzinę" – apelują sygnatariusze.

Pod listem podpisali się:

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski - Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Anna Gaweł - Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Beata Gola - Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Stanisław Palka - Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Małgorzata Michel - Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Dorota Pauluk - Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Mariusz Sztuka - Uniwersytet Jagielloński

Dr Barbara Łuczyńska - Uniwersytet Jagielloński

Dr Małgorzata Piasecka - Uniwersytet Jagielloński

Dr Bożena Czerska - Uniwersytet Jagielloński

Dr Krzysztof Polak - Uniwersytet Jagielloński

Dr Jolanta Nazaruk - Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący KNP PAN, Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa

Dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa

Dr hab, prof. US Małgorzata Makiewicz – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. inż Janusz Morbitzer - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Dr hab., prof. UMK Dorota Siemieniecka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk – Uniwersytet Śląski Katowice

Dr hab., prof. APS Józef Bednarek – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa

Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa

Dr Zbigniew Łęski – Uniwersytet Hum-Przyr. Im. Jana Długosza Częstochowa

Dr Justyna Bluszcz – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa

Ks. dr hab., prof. UR Janusz Miąso – Uniwersytet Rzeszowski

Dr Janusz Kłoniecki – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa

Dr hab., prof. ChAT Marek Piotrowski – ChAT Warszawa

Dr hab., prof. UP Barbara Kędzierska – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Jarosław Horowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

Dr hab. Alina Rynio – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab., prof. KUL Ryszard Skrzyniarz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 3.

Dr hab. Wiesław Partyka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marian Surdacki – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Elżbieta Stoch – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab., prof. KUL Danuta Opozda – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mgr Izabel Głodzik – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Agnieszka Linca-Ćwikła – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Aleksandra Borowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mgr Urszula Krzyżanowska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Małgorzata Łobacz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Sławomir Nazaruk – UM Lublin

Dr hab., prof. UP Andrzej Ryk – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr hab., prof. UP Katarzyna Potyrała - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr hab., prof. UP Jolanta Zielińska - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr hab., prof. UP Krzysztof Gurba - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr Agnieszka Lasota - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr hab., prof. UP Joanna Łukasik - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr Olga Wyżga - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr hab., prof. UP Adam Mikrut - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr hab., prof.. UP Piotr Majewicz - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr hab., prof. UP Danuta Wolska - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr hab., prof. UP Jolanta Baran - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr Agnieszka Suplicka - Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Joanna Dąbrowska - Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Łukasz Kalisz - Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska - Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Anna Młynarczuk-Sokołowska - Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Artur Konopacki - Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab., prof. UP Paweł Sajdek – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Dr hab., prof. UJD Wiesława Sajdek – Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa

Dr hab. Wiesław Wójcik - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa

Dr hab. prof. UJD Adam Olech - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa

Dr hab., prof. UJD Maciej Woźniczka – Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa

Dr Grzegorz Sitek - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa

Dr Ryszard Miszczyński - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa

Dr Mariusz Oziębłowski - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa

Mgr Michał Płóciennik - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa

Dr Henryk Popowski - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa