"Jako były szef MSZ powinien Pan to wiedzieć". Wawrzyk odpowiada Rosatiemu

Sławomir Kowalski, konsul RP w Norwegii, został uznany za persona non grata w tym kraju. W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o wydaleniu norweskiej konsul z Polski. "W odpowiedzi na nieuzasadnione uznanie przez władze norweskie konsula S. Kowalskiego za persona non grata, nota o identycznym działaniu wobec norweskiej konsul w Polsce została przekazana ambasadorowi NO. Ochrona i wsparcie obywateli PL pozostaje priorytetem polskiej dyplomacji" – poinformował wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Czytaj także:

Polski konsul persona non grata w Norwegii. MSZ reaguje odwetem

Ruch ten krytycznie ocenił europoseł Platformy Obywatelskiej, były szef MSZ Dariusz Rosati. "Pokłócić sie z Norwegią? To naprawdę wyjątkowe osiągnięcie. Nie znam innego państwa które miałoby dyplomatyczny spór z Norwegią..." – napisał na Twitterze.

Na jego wpis zareagował Piotr Wawrzyk. "Nie ma kłótni z Norwegią. Jako były szef MSZ powinien Pan wiedzieć, co to jest zasada wzajemności w takich sytuacjach. Ale cóż... albo Pan nie wie, albo niechęć do rządu jest ważniejsza od wiedzy. Nie wiem co gorsze" – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych.