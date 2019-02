Zakopane: Samochód wypadł z drogi i wjechał w dom

Do wypadku doszło dzisiaj około godziny 13, w Zakopanem. Jak relacjonuje "Tygodnik Podhalański", to jedna z kilku kolizji do jakich doszło dzisiaj w powiecie tatrzańskim.

– Samochodem jechały trzy młode osoby. Na śliskiej nawierzchni auto wypadło z drogi i uderzyło w budynek. Na szczęście samochód nie jechał szybko – podał kpt. Andrzej Król Łęgowski, rzecznik prasowy zakopiańskiej Straży Pożarnej.

Jak poinformował dalej rzecznik, w wyniku wypadku jedna z osób uskarża się na lekkie bóle w klatce piersiowej i na miejsce sprowadzono pogotowie.

