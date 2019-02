Ratownicy znaleźli ciało zaginionego 19-latka

Pochodzący z Bielska-Białej 19-latek w poniedziałek wyszedł w góry, nie zabrał ze sobą jedzenia i picia. Po południu zadzwonił do ojca i poinformował go, że zszedł ze szlaku i zabłądził. Od tego momentu nie było z nim kontaktu, szukała go policja i ratownicy.

Ciało młodego mężczyzny ratownicy znaleźli dzisiaj w rejonie Wielkiej Polany w Jaworzu. Okoliczności śmierci 19-latka potwierdzi sekcja zwłok.

