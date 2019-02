Były prezes PKN Orlen usłyszał zarzuty

Prezes i dwaj byli dyrektorzy Orlenu zostali we wtorek zatrzymani przez funkcjonariuszy CBA. Prokuratura Krajowa informuje, że chodzi o niegospodarność wielkich rozmiarów. Jak podaje serwis RMF FM, wieczorem w łódzkiej Prokuraturze Regionalnej zakończyło się przesłuchanie byłego prezesa PKN Orlen i Jacek K. usłyszał zarzuty. Wiadomo, że mężczyzna złożył też obszerne wyjaśnienia.

– O szczegółach w tej sprawie (zatrzymania byłego prezesa i dyrektorów PKN Orlen – red.) prokuratura będzie mogła mówić, kiedy czynności zostaną przeprowadzone i nie będzie to ze szkodą dla postępowania. Czynności były prowadzone już dzisiaj. Doszło do przesłuchań i zatrzymanym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw, jakkolwiek jest to sprawa wielowątkowa – komentował sprawę na antenie TVP Info minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Obecnie zeznania składa drugi zatrzymany mężczyzna Michał S., trzeci – Leszek K. – prawdopodobnie zostanie przesłuchany jutro – podaje natomiast serwis RMF FM.

Prokuratura poinformowała dzisiaj w komunikacie, że po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych, prokurator podejmie decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych.

Jacek K. był prezesem Orlenu w latach 2008–2015, za rządów koalicji PO i PSL. Według ustaleń reporterów "Magazynu śledczego Anity Gargas" K. jest podejrzewany, że przyczynił się do wyrządzenia koncernowi paliwowemu szkody w wysokości 3,3 mln zł przy rozliczaniu imprezy Verva Street Racing – Dakar na Stadionie Narodowym poprzez zapłatę wszystkich faktur, mimo że były zawyżane i mimo braku potrąceń ze sprzedaży biletów.

