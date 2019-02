Ziemkiewicz o protestujących pod TVP: Poczuli presję i płaczą? Pies im mordy lizał

"Nie ukrywali, że chodzi im o to, żeby zastraszyć i zawstydzić pracowników i gości TVP, żeby nie mogli się oni swobodnie poruszać, wykonywać swej pracy, żeby stale czuli presję. Teraz jak poczuli presję to labidzą i płaczą?! A pies im mordy lizał" – napisał o protestujących pod TVP Info publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Przypomnijmy, że 2 lutego wieczorem doszło do ataku na Magdalenę Ogórek przed budynkiem TVP Info. Kiedy dziennikarka wychodziła z telewizji, posypały się pod jej adresem obraźliwe hasła. Niektórzy protestujący pluli na nią, inni kładli się przed jej autem, gdy próbowała odjechać. Pomogła dopiero interwencja policji. 4 lutego w materiale "Wiadomości" pokazano twarze, imiona i nazwiska 10 uczestników. Bohaterowie materiału TVP zapowiadają zbiorowy pozew przeciw stacji.

Atak na Magdalenę Ogórek. Wśród prowokatorów znana twarz Serwis "Press" poinformował, że po materiale "Wiadomości" dwie osoby spośród 10 manifestantów straciły już pracę, a kolejne dwie starają się utrzymać zatrudnienie. Z kolei w związku z hejtem i groźbami jedna osoba była eskortowana przez policję. Do tych informacji odniósł się na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. "Myśleli, że cały naród za nimi, że za ubliżanie i plucie na pisówkę zostaną celebrytami i bohaterami, a tu się okazuje, że spotkali się z powszechną dezaprobatą. Ojojojojoj. BTW - przypomnę, że ujawnieni przez TVP wcześniej intensywnie lansowali się sami" – napisał. "Nie ukrywali, że chodzi im o to, żeby zastraszyć i zawstydzić pracowników i gości TVP, żeby nie mogli się oni swobodnie poruszać, wykonywać swej pracy, żeby stale czuli presję. Teraz jak poczuli presję to labidzą i płaczą?! A pies im mordy lizał" – dodał w kolejnym wpisie Ziemkiewicz.