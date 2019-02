Spór na linii Polska-Norwegia. Interweniuje Rzecznik Praw Dziecka

Przypomnijmy, że kilka dni temu Sławomir Kowalski, konsul RP w Norwegii, został uznany za persona non grata. W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydali norweską konsul z naszego kraju.

Norwegowie wnieśli o odwołanie Kowalskiego 16 stycznia. Jako uzasadnienie podali "niezgodną z rolą dyplomaty działalność konsula w kilku sprawach konsularnych, w tym jego niewłaściwe zachowanie wobec funkcjonariuszy publicznych".Główną przyczyną jest fakt, że Kowalski otwarcie krytykował proceder odbierania dzieci polskim rodzinom w Norwegii przez urząd Barnevernet. Pomagał też rodzicom w sporach z urzędnikami.

RPD zaniepokojenie losem polskich rodzin

W sprawę zaangażował się Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który zaprosił do Warszawy Rzecznika Praw Dziecka Norwegii – Inge Bejer Engh. Jak czytamy na stronie rzecznika, "zaproszenie ma związek z nieporozumieniem dyplomatycznym między Polską a Norwegią i wydaleniem polskiego konsula Sławomira Kowalskiego".

Nawiązując do dotychczasowej współpracy między Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce a Rzecznikiem Praw Dziecka w Norwegii w ramach ENOC (Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka), Mikołaj Pawlak zaprosił do Polski Panią Inge Bejer Engh. Spotkanie będzie okazją do omówienia funkcjonowania instytucji działających na rzecz najmłodszych w systemach prawnych Norwegii i Polski. Rzecznik Praw Dziecka jest przekonany, że spotkanie pomoże wyjaśnić powstałe niedomówienia i podtrzymać dobre relacje – czytamy na stronie RPD.

Mikołaj Pawlak zwraca też uwagę, że "w Polsce przebywają norweskie rodziny z dziećmi, które wystąpiły do polskich władz o udzielenie im azylu w naszym kraju". Rzecznik dodał, że "w przypadku każdej norweskiej rodziny, wobec której bezprawne działania norweskich służb socjalnych zostały udokumentowane, polskie władze zapewniają bezpieczeństwo, stabilizację i właściwe warunki do rozwoju dzieci".

