Będzie korekta w programie "500 plus". Szykują się ważne zmiany

Samotny rodzic starający się o świadczenie "500 plus" musi obecnie przedstawić decyzję o orzeczonych alimentach. Jeżeli tego nie zrobi, to nie uzyska wsparcia.

Jednakże kilka miesięcy temu WSA w Warszawie stwierdził, że świadczenie powinno być wypłacane niezależnie od tego, czy rodzic dysponuje takim dokumentem czy też nie. Jak donosi "Fakt" ministerstwo uwzględni głos sądu i zmodyfikuje przepisy.

"Planujemy ograniczenie wymogu ustalenia alimentów przez osobę samotnie wychowującą dziecko do wniosków o 500 + na pierwsze dziecko" – przekazała minister Rafalska w rozmowie z gazetą. Zapowiadane zmiany mają być wprowadzone jeszcze w tym roku.

To jednak nie koniec zmian, o których informuje "Fakt". Gazeta donosi, że w górę ma pójść próg dochodowy dotyczący rodziców starających się o świadczenie na pierwsze dziecko. Obecnie wynosi on 800 zł lub 1200 jeśli dziecko jest niepełnosprawne, ale minister zapewniła, że chciałaby, aby ten próg był co najmniej o 100 zł wyższy.

