Bosak udostępnia raport WEI. "Zaplecze Gwiazdowskiego chce sprowadzić miliony imigrantów"

"Eksperckie zaplecze panów @RGwiazdowski i @C_Kazmierczak czyli @FundacjaWEI opublikowała raport o tym by Polska w 2050 roku miała 50 mln mieszkańców" – napisał Bosak na Twitterze.

"Przedstawiamy koncepcję, której realizacja ma skutkować tym, że w Polsce za 30 lat mieszkać będzie 50 mln osób. Jest to o 11,56 mln ludzie więcej niż obecnie i o ponad 16 mln osób więcej, niż zakładają to prognozy demograficzne" – można przeczytać w raporcie fundacji WEI.

Bosak przekonuje, że autorzy raportu postulują, aby za 30 lat w Polsce żyło 50 mln ludzi, ale nie planują odwrócenia trendów demograficznych, w zamian tego "zakładając większe otwieranie granic".

Polityk opublikował również wymianę zdań między członkiem zarządu WEI Cezarym Kaźmierczakiem a doradcą Donalda Tuska. Rozmowa zdaje się potwierdzać tezę Bosaka, że eksperci fundacji postrzegają imigrację jako remedium dla polskiej sytuacji demograficznej.

Pod wpisami Bosaka głos zabrał sam Gwiazdowski, który bronił raportu swojej fundacji. "100 Polek rodzi 130 dzieci - 65 to dziewczynki. Jak one utrzymają poziom dzietność swoich mam urodzą 80 dzieci - czyli 40 dziewczynek. Jak one utrzymają poziom dzietności babć i mam urodzą 50 dzieci - czyli 25 dziewczynek. Jak one....." – wyliczał kolejno lider Polski Fair Play.