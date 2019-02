Wiceprezydent USA: Ameryka zawsze będzie z narodem polskim

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę systemu HIMARS, czyli mobilne wyrzutnie rakietowe. HIMARS to wieloprowadnicowy system rakietowy, zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km. Wyrzutnia pocisków znajduje się na opancerzonej lekkiej ciężarówce. System pozwala na wykonywanie głębokich uderzeń rakietowych. Wartość umowy wynosi 414 mln dolarów netto.

Mike Pence stwierdził, że Stany Zjednoczone Ameryki stoją ramię w ramię z Polską, jako częścią najbardziej udanego w historii świata przymierza wojskowego i zawsze tak będzie. – Stoimy razem broniąc naszego przymierza i wszystkiego co nam bliskie i drogie. Każdy naród ma swoją rolę do odegrania. Poważna obietnica, która mówi, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich jest ważna, wymaga poświęcenia, inwestycji i przygotowania po to, żeby deklarację wspólnej obrony wypełnić. Ze względu na swoją historię Polacy rozumieją to bardzo dobrze. Właśnie dlatego, w pierwszym roku naszego urzędowania, Polska była jednym z czterech zaledwie krajów NATO, które wypełniły swoje zobowiązania, przeznaczając 2 proc. PKB na obronę. Panie prezydencie macie za to nasz podziw i podziękowanie – mówił.