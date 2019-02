"Rz" o listach Zjednoczonej Prawicy do PE. Głośne nazwisko na "jedynce" w Warszawie

Minister edukacji Anna Zalewska oraz pełnomocnik premiera ds. uchodźców Beata Kempa, europoseł Jacek Saryusz-Wolski oraz wicemarszałek Senatu Adam Bielan – ci politycy mają zasilić listy Zjednoczonej Prawicy do Parlamentu Europejskiego. "Nie wszystkie nazwiska i jedynki są jeszcze ostatecznie sfinalizowane, ale jak wynika z naszych informacji PiS ostatecznie zrezygnowało z koncepcji, by kandydatem na Podkarpaciu był Marek Kuchciński" – zaznacza "Rz".

Medium potwierdza doniesienia portalu Polityka Insight dot. "jedynki" w Warszawie – pierwsze miejsce na liście w stolicy ma otrzymać Jacek Saryusz-Wolski. Saryusz-Wolski mandat europosła pełni od roku 2004, jednak do PE dostał się z list Platformy Obywatelskiej. W 2017 roku, w wyniku wystawienia go przez polski rząd jako konkurenta dla Donalda Tuska w głosowaniu na szefa Rady Europejskiej, został usunięty z PO.

W okręgu obejmującym Mazowsze "jedynką" ma być wicemarszałek Senatu Adam Bielan. W Małopolsce listę będzie otwierać Beata Szydło. W Łodzi z pierwszego miejsca wystartuje Witold Waszczykowski. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do miejsca startu Patryka Jakiego. Może to być okręg opolski lub małopolsko-świętokrzyski – informuje "Rzeczpospolita".

Na listach Zjednoczonej Prawicy mają się pojawić nazwiska osób zasiadających już w PE. Wśród nich dziennik wymienia m. in. europoseł Jadwigę Wiśniewską.

