Łukasz Sitek wróci po urlopie do TVP. Poprowadzi nowy program

"Redaktor Sitek od marca będzie prowadził nowy program. Obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym" – informuje serwis Wirtualne Media, powołując się na stanowisko przekazane przez Centrum informacji TVP.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", od marca Łukasz Sitek ma być gospodarzem nowego formatu w gdańskiej TVP. W ostatnim odcinku, wyemitowanym 7 stycznia br. redaktor pożegnał się z widzami i stwierdził, że to koniec cyklu. Zapowiedział jednak, że „zobaczymy się w nowym formacie”.

Krytycy TVP, a także osoby protestujące od czasu śmierci prezydenta Gdańska przed siedzibą TVP Info w Warszawie zarzucają Sitkowi, że swoimi materiałami propagował agresję słowną wobec Pawła Adamowicza. Pojawiły się postulaty zwolnienia Łukasza Sitka z mediów publicznych.

W lutym 2018 roku Sitek został na jakiś czas zawieszony. Zawieszenie Łukasza Sitka było związane z incydentem opisanym przez "Gazetę Wyborczą". Chodzi o sytuację, która miała mieć miejsce 10 lutego w pociągu Pendolino jadącym z Gdyni do Krakowa. Reporter miał do niego wejść bez biletu, a kiedy kierownik składu zapytał o to, Sitek chciał nabyć bilet za 10 zł. Po wyjaśnieniu reporterowi TVP, że z dopłatą jego koszt wynosi 170 zł, kierownik składu miał spotkać się z agresywną reakcją.

Według relacji "Wyborczej", Sitek miał powiedzieć, że jest dziennikarzem TVP i zażądać wydania mu biletu. Kiedy kierownik nakazał Sitkowi opuszczenie pociągu, miał usłyszeć od dziennikarza serię wyzwisk i groźbę "załatwienia wszystkich" jeśli pociąg nie ruszy. Na miejsce wezwano policję i Straż Ochrony Kolei. Z funkcjonariuszami Sitek miał się szarpać, pokazywać im legitymację prasową i grozić utratą pracy.

