"Zbanowany" minister. Ważny polityk PiS ma zablokowany start w wyborach do PE?

Jak informuje Wirtualna Polska, układanie list Zjednoczonej Prawicy nie jest proste. Ci, którzy mogli z niemal stuprocentową pewnością liczyć na dobre miejsce, mogą się czuć zawiedzeni. W takiej sytuacji ma być m. in. były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

"Jednym z "pewniaków" do startu w wyborach europejskich był zdymisjonowany na początku ubiegłego roku b. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Jak jednak słyszymy w PiS, start Jurgiela – na dziś – jest zablokowany. Powody są dwa" – informuje WP. O co chodzi?

Pierwszy dot. Podlasia. Według WP, walkę w tym regionie z byłym ministrem rolnictwa prowadzi wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Jurgiel wielokrotnie był zarzewiem konfliktu w swoim regionie. Przestano go tam cenić – Wirtualna Polska powołuje się na polityków PiS. Jak dodają, Jurgiel, zamiast budować jedność, konfliktował lokalnych działaczy PiS. Kluczowym momentem było realne zgrożenie utratą władzy na Podlasiu, co miało być dla prezesa PiS nie do przyjęcia.

Drugi powód to wypowiedzi Krzysztofa Jurgiela nt. szefa AgroUnii Michała Kołodziejczaka. Rolnicy zrzeszeni w organizacji protestowali w ubiegłym tygodniu w Warszawie. "Nie ulega wątpliwości, że to co robi pan Kołodziejczak jest polityką. Część jego postulatów jest słuszna. Z panem Lepperem współpracowało mi się dobrze, ale nie porównywałbym obu panów" – powiedział były minister rolnictwa w rozmowie z "Super Expressem".

Jednak jak mówi WP jeden z działaczy PiS niewykluczone, że Jarosław Kaczyński zmieni jeszcze zdanie i Jurgiel dostanie miejsce na liście partii w wyborach do europarlamentu.