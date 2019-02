Ziemkiewicz odpowiada francuskiej gwieździe: Zmieńcie rząd

W Berlinie trwa 69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W festiwalu uczestniczy francuska aktorka Catherine Deneuve. Określana niekiedy mianem "pierwszej damy francuskiego kina" Deneuve promuje tam swój nowy film "Pożegnanie nocy".

W sieci pojawiło się zdjęcie aktorki pozującej z byłym prezydentem. Lech Wałęsa już tradycyjnie był ubrany w koszulkę z napisem "konstytucja". Okazuje się, że Catherine Deneuve odniosła się do sytuacji politycznej w Polsce. Podczas spotkania z mediami, przy okazji promocji swojego najnowszego filmu aktorka powiedziała, że przeraża ją to, co dzieje się w Europie, a w szczególności atmosfera strachu przed "emigrantami-terrorystami". Jak podkreśliła często dzieje się tak, że "terrorystami są młodzi Francuzi, Niemcy, czy Belgowie" – opisuje Fakt24.pl.

Gwiazda zapytana o niechęć polskich władz ws. relokacji uchodźców w Unii Europejskiej, powiedziała: – Moje przesłanie do Polaków jest proste. Zmieńcie rząd.

Ciekawej rady udzielił francuskiej aktorce Rafał A. Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy". Uczynił to za pośrednictwem Twittera.