Dekomunizacja ulic cofnięta. Cenckiewicz do Trzaskowskiego: Wstydź się Pan!

Wczoraj drogowcy zdejmowali znaki z ulicą Lecha Kaczyńskiego, a na ich miejsce powróciła aleja Armii Ludowej. Przywracanie poprzednich nazw ulic skomentował na Twitterze historyk Sławomir Cenckiewicz.

Jak podaje IPN, wspomniany przez Cenckiewicza Michał Żymierski (wcześniej: Łyżwiński następnie Żymirski) ps. „Rola” (1890–1989) – były generałem WP, zdegradowanym i skazanym na więzienie za udział w aferze korupcyjnej, współpracownikiem sowieckiego wywiadu. Po 1939 roku naczelny dowódca komunistycznej AL, kierownik Resortu Obrony Narodowej PKWN i komunistyczny minister obrony narodowej. W 1945 roku z woli Stalina ogłoszony przez komunistów „Marszałkiem Polski”.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchyleniu ponad 40 zarządzeń wojewody zmieniających nazwy ulic w Warszawie. Zgodnie z decyzją sądu, do starych nazw, jeszcze sprzed "dekomunizacji", wracają m. in. ulice: ZWM, Modzelewskiego, Duracza, Wrońskiego, Gidzińskiego, Małego Franka, 17 Stycznia, Kulczyńskiego, Gruszczyńskiego, Rzymowskiego, Sternhela, Sobczaka, Pstrowskiego, Jędrzejowskiego, 1 Praskiego Pułku, Parola, Szałka, Balcerzaka, Kokoszków, Fondamińskiego. Wśród nich jest także al. Armii Ludowej, zmieniona na al. Lecha Kaczyńskiego. Aż 44 z 45 ulic wraca do starych nazw. Uchylenia są prawomocne. Z grudniowej decyzji zadwolony jest obecny prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

