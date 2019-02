Dziennik wyjaśnia, że gmach przy al. Róż w którym spotkali się Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro jest opatrzony tabliczką z napisem "Ministerstwo Sprawiedliwości". Nie jest to jednak główna siedziba resortu, ale - jak mówią pracownicy ministerstwa - "drugi gabinet" ministra.

"Fakt" zastanawia się co to za ważna sprawa spowodowała, że to Kaczyński przyjechał do ministra, a nie odwrotnie oraz w jakiej roli podczas spotkania występował Ziobro. "Prezes PiS spotkał się z szefem partii koalicyjnej w Zjednoczonej Prawicy? Prezes PiS z ministrem sprawiedliwości? A może Jarosław Kaczyński mający pełnomocnictwa od Srebrna sp. z o.o. z prokuratorem generalnym, od którego zależy czy śledczy rozpoczną śledztwo z doniesienia Geralda Birgfellnera, czy odmówią jego wszczęcia?" – pyta dziennik.

Pytana o to spotkanie rzecznik PiS Beata Mazurek poinformowała, że rozmowa dotyczyła ustaw, które mają być kierowane pod obrady Sejmu z uwagi na różnice zdań pojawiające się w środowisku Zjednoczonej Prawicy na ich temat. Mazurek nie sprecyzowała jednak o jakie konkretnie ustawy chodziło.

Z kolei rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak twierdzi, że rozmowa dotyczyła „dwóch projektów ustaw”. Pierwszy ma dotyczyć ścigania na drodze karnej nie tylko osób fizycznych, lecz także firm, gdy dochodzi do łamania prawa, drugi „przepisów antylichwiarskich”. – Ponadto tematem rozmowy były uzgodnienia kandydatów obu partii na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego – dodał Kanthak.