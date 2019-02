Spotkanie Glapiński-Duda. Czy szef NBP przekona prezydenta?

Jak relacjonują media, prezes Narodowego Banku Polskiego ma przekonywać prezydenta do zawetowania ustawy dot. jawności zarobków w NBP.

Już kilka dni temu, serwis RMF FM podawał, że Adam Glapiński chce powiedzieć prezydentowi, że ta ustawa zaszkodzi NBP, ponieważ sprawi, że ciężej będzie znaleźć specjalistów do banku. Inni mogą odchodzić. I to nie tylko dlatego, że ich zarobki będą jawne, ale przede wszystkim będą niższe niż w bankach prywatnych. "Dla prezydenta najważniejsze jednak będzie, czy ustawa narusza niezależność banku. Prezes Glapiński do tej pory dyplomatycznie sugerował, że tak" – przypomina RMF FM.

Parlament uchwalił ustawę dotyczącą ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim w styczniu. Zarobki w NBP nie będą mogły przekraczać 60 proc. wysokości całkowitego wynagrodzenia prezesa Banku. Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani zostaną członkowie zarządu NBP i osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie. Z kolei wynagrodzenia prezesa i wiceprezesów banku będą uregulowane według dotychczasowych zasad. Również polityka kształtowania wynagrodzeń pracowników NBP nadal pozostanie domeną zarządu banku.