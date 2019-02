Prof. Weiss: Polska staje się ważniejszym graczem. To tworzy konflikty

Prof. Weiss ocenił, że jeśli wyniki tej konferencji będą pozytywne, to warto było przeżyć paraliż komunikacyjny Warszawy. Jak stwierdził, jego nastawienie do samej konferencji uległo zmianie. – To się zmieniło wczoraj. Wczoraj rano miałem nadzieję, jeszcze jej nie tracę, że wyniki takiego spotkania będą częściowo chociaż pozytywne. Czekam na przemowę premiera Netanjahu, Mateusza Morawieckiego, podsumowanie ze strony USA – zaznaczył.

Były ambasador Izraela w Polsce przypomniał, że celem konferencji jest doprowadzenie do pokoju na Bliskim Wschodzie. – A jak wygląda dzisiaj Bliski Wschód? Istnieje potencjalna koalicja proamerykańska: Egipt, Arabia Saudyjska, Jordania, może Katar, może jeszcze ktoś. Istnieje koalicja irańska, antyamerykańska, w której bierze udział Turcja należąca do NATO. Stworzył się bałagan, dysharmonia, może groźna – wskazywał.

– 9 kwietnia wybory w Izraelu, przyspieszone. Pierwszy raz ujawnia się możliwość zmiana rządu. Jeśli się zmieni rząd, to będzie on miał inne podejście do konfliktu. Netanjahu ma teraz nową partię Nowa Prawica. Walczy teraz o swój elektorat. Żeby stworzyć rząd, to potrzebuje elektoratu prawicowego, który nie chce samodzielnej Palestyny – dodał.

Prof. Weiss został także zapytany o słowa amerykańskiej dziennikarki, która powiedziała w swojej korespondencji z Warszawy, że "Żydzi podczas powstania w getcie walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi". – Trzeba być bardzo dokładnym, bardzo ostrożnym i wypowiedzieć się na podstawie zbadanych faktów. Był formalny rząd w Londynie, polska armia podziemna, Armia Ludowa, polska partyzantka, częściowo pod kontrolą AK i AL. Była wojna, antyfaszystowska. Polski naród był ofiarą faszyzmu i hitleryzmu. Naród żydowski był totalną ofiarą. Były cudowne zjawiska Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, były niestety zjawiska szmalcowników, wszystko było. Chcę mówić do młodego pokolenia o Sprawiedliwych. Zróbmy wszystko, aby edukacja, kultura, religia, dziennikarstwo skupiły się na budowaniu młodego pokoleniu, przyjaźni ludzkiej, polsko-żydowskiej, antyrasizmu – odpowiedział były ambasador Izraela w Polsce.

