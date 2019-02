Morawiecki: Polska jest zaangażowana, aby odegrać rolę w przezwyciężeniu kryzysu humanitarnego

Szef rządu stwierdził, że "nie może być tak, że osoby są zmuszane do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania". – Każda praca humanitarna ma cel ostateczny, a tym jest pokój. Polska jest zaangażowana, aby odegrać rolę w przezwyciężeniu kryzysu humanitarnego. Musimy zapewnić długotrwały rozwój w tym regionie – mówił.

Premier podkreślił również, że pomoc uchodźcom z Syrii, Iraku czy Jemenu to "nasz obowiązek jako społeczności międzynarodowej". – Musimy im pomagać w najbardziej efektywny sposób, by ten efekt miał jak najlepszy, długotrwały skutek. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego wyżywienia, ubrań, miejsca, gdzie te osoby mogą żyć i mieszkać. Mój rząd jest zaangażowany w pomoc humanitarną na szeroką skalę. Robimy to we współpracy z waszymi rządami – dodał.

– Celem jest zwiększenie pomocy dla uchodźców poprzez zapewnienie schronienia, dostępu do pomocy medycznej, do kształcenia oraz do rynku pracy. Zapewniając opiekę w krajach sąsiednich, nie traćmy z oka kraju pochodzenia, gdzie leży rozwiązanie długoterminowe. Musimy chcieć zapewnić, aby ludzie ci nie musieli uciekać ze swoich domostw. To jest najważniejsze – podkreślił Mateusz Morawiecki.