"Mamy to!". Warszawa: Większe środki na program in vitro

Limit dofinansowania jeden próby w procedurze in vitro zwiększono z 5 tys. zł do 5 tys. 600 zł – informuje wiceprezydenta Warszawy Paweł Rabiej. Polityk wskazuje, że chodzi o umożliwienie mniej zamożnym rodzinom skorzystanie z programu.

"Mamy to! @warszawa przeznaczy dodatkowe środki na stołeczny program #invitro, uchwałę w tej sprawie przegłosowali właśnie radni" – tak z decyzji warszawskich radnych cieszy się prezydent stolicy. Inicjatywa podniesienia poziomu dofinansowania procedury in vitro to inicjatywa Rafała Trzaskowskiego.

