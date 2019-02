Dziemianowicz-Bąk zrezygnowała z członkostwa w Razem. "Różnica zdań co do kierunków"

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła rezygnację z członkostwa w Partii Razem. "Powodów mojej decyzji jest wiele i są złożone. Jak to często bywa, w ich centrum leży różnica zdań co do kierunków, w jakich zmierza organizacja. Nie bez znaczenia jest także styl oraz metody jej działania w ostatnim czasie, z którymi się głęboko nie zgadzam" – napisała.