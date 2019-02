Netanjahu nie mógł odlecieć z Warszawy

Jak poinformowało Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze "podczas wypychania z miejsca postojowego rządowego samolotu z premierem Izraela na pokładzie doszło do zdarzenia, w trakcie którego uszkodzeniu uległa przednia goleń samolotu". PPPL zapewnia, że nikomu nic się nie stało, a pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład maszyny.

Według "Times of Israel", do Warszawy wysłano już inny samolot. Premier Izraela Benjamin Netanjahu ma nim odlecieć ok. godz. 9.00.

Izraelski premier przebywał w polskiej stolicy w związku ze szczytem bliskowschodnim.