Kaczyński: Rząd Olszewskiego był rządem przełomowego znaczenia

Jarosław Kaczyński był dziś gościem Katarzyny Hejke w "Sygnałach dnia" na antenie Polskiego Radia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wspominał zmarłego w ostatnim czasie byłego premiera Jana Olszewskiego.

– To był bardzo ważny rząd. Jan Olszewski załatwił bowiem kilka spraw, w tym związanych z bazami rosyjskimi w Polsce. Pomysłem ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy było stworzenie tam spółek polsko-rosyjskich. W istocie był to pomysł rosyjski, przyjęty przez Wałęsę. Gdyby doszło do jego realizacji, mielibyśmy do czynienia z kontynuacją obecności wojsk rosyjskich w Polsce – przekonywał Jarosław Kaczyński.

Były premier wyraził pogląd, że gdyby nie rząd Olszewskiego, wstąpienie Polski do NATO nie nastąpiłoby w 1999 roku, ale znacznie później.

Kolejną kwestią na którą wskazał Kaczyński było podniesienie przez ten rząd kwestii lustracji, a w dalszej perspektywie dekomunizacji. – Dalej sprawa prywatyzacji została zatrzymana, rabunkowa prywatyzacja i wreszcie kwestia związana z tym, że rozpoczął się wzrost gospodarczy – mówił. – Jego przyczynami były decyzje podjęte jeszcze wcześniej, ale wbrew zapowiedziom, bo przecież polityka rządu Jana Olszewskiego miała rujnować polską gospodarkę, to właśnie ten czas, kiedy po dwóch latach spadku, zaczął się wzrost, który trwa po dziś dzień i to też z całą pewnością jest coś, co można potraktować jako zasługa premiera, jego rozsądku, nieulegania różnych naciskom, bo były takie naciski w zamian za poparcie dużych formacji, żeby poszedł w swego rodzaju gospodarcze awanturnictwo. Odrzucił te żądania i to trzeba pamiętać – wskazał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jan Olszewski zmarł w ubiegły czwartek. Dziś o północy rozpoczęła się żałoba narodowa. Były premier spocznie jutro na cmentarzu wojskowym na Powązkach.