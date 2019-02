Prof. Zybertowicz o artykule w "Jerusalem Post": To przejaw wojny informacyjnej

Jak napisał "Jerusalem Post", premier Izraela Benjamin Netanjahu miał powiedzieć w czwartek w Warszawie, że "naród polski współpracował z nazistowskim reżimem w zabijaniu Żydów w ramach Holokaustu". Słowa izraelskiego premiera wywołały polityczną burzę.

Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce, została pilnie wezwana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych po notę protestacyjną związaną z wypowiedzią premiera Benjamina Netanjahu.

Czytaj także:

Ambasador Izraela pilnie wezwana do polskiego MSZ

Prof. Zybertowicz ocenił, że może to być element wojny informacyjnej. – Jeśli faktycznie jest tak, jak mówi pani ambasador, że premier nie powiedział tych słów, a „Jerusalem Post” przypisał mu je bezpodstawnie, to mam wrażenie, że jest to przejaw jakiejś wojny informacyjnej toczonej z Polską, że chodziło o odwrócenie uwagi od tego, co jest kluczowe dla tej konferencji (...) Szukałbym tutaj paluszków rosyjskich. Jak wiadomo, mniejszość rosyjska jest bardzo wpływowa w izraelskiej polityce – stwierdził.

Czytaj także:

Trzy ważne wpisy premiera. Przypomniał, co Niemcy chcieli zrobić z Polską