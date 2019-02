"Naganne" zachowanie ks. Stryczka. Media o zeznaniach pracowników "Wiosny"

Śledztwo w sprawie wydarzeń w Stowarzyszeniu "Wiosna" prowadzi krakowska prokuratura. Jak podaje RMF FM, dotychczas w sprawie przesłuchano ponad 20 osób, głównie pracowników Szlachetnej Paczki (w tym osoby, wciąż pracujące w Stowarzyszeniu).

Serwis informuje, że lista potencjalnych poszkodowanych wydłuża się, pojawią się nowe osoby, a zeznania tych dotychczas wezwanych przez prokuraturę, mówią o "nagannym" zachowaniu księdza Jacka Stryczka. Pracownicy, według źródeł RM FM, zgodnie z doniesieniami medialnych z ubiegłego roku, mówią o mobbingu w Stowarzyszeniu.

Skandal wokół Stowarzyszenia "Wiosna"

Jesienią 2018 r. Onet opublikował głośny reportaż zatytułowany "Tutaj nie jestem księdzem". Po tej publikacji ks. Jacek Stryczek podał się do dymisji. Według ustaleń portalu założyciel stowarzyszenia oraz pomysłodawca "Szlachetnej paczki" od lat m.in. poniżał swoich pracowników oraz stosował wobec nich szantaż emocjonalny. Śledztwo w sprawie mobbingu w stowarzyszeniu wciąż prowadzi krakowska prokuratura.

– Onet zrobił ze mnie potwora, którym nie jestem. Z tekstu wynika, że chodziłem do "Wiosny", żeby krzywdzić ludzi, i to było moje główne zajęcie – mówił ks. Stryczek w wywiadzie dla "Do Rzeczy", który ukazał się w listopadzie 2018 r.

