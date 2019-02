To już pewne, będzie emerytura dla matek. Prezydent podpisał ustawę

Głównym celem ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury.

Ponadto celem ustawy jest uhonorowanie i docenienie trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz podkreślenie funkcji społecznej pełnionej przez rodziców.

1 lutego Senat przyjął bez poprawek ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - "Mama 4 Plus". Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 57 senatorów. Żaden nie był przeciw. 26 senatorów wstrzymało się od głosu.

Podpisana dziś przez prezydenta ustawa zacznie obowiązywać już od 1 marca 2019 r. Wtedy też będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia.