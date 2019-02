Zaskakujący wynik PiS, pięć partii w Sejmie

Po PiS (40 proc.), drugie miejsce zajmuje, tracąca w stosunku do ostatniego sondażu, Platforma Obywatelska (15 proc.), a dalej Wiosna Biedronia (10 proc.). Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszły jeszcze tylko Polskie Stronnictwo Ludowe (5 proc.) i Kukiz'15.

Pod progiem wyborczym znalazły się: SLD (2 proc.), Nowoczesna (2 proc.), KORWiN (2 proc.), Partia RAZEM (1 proc.), Ruch Narodowy (1 proc.), Teraz! (mniej niż 0,5 proc.) i Partia Zieloni (mniej niż 0,5 proc.).

Wśród badanych 1 proc. osób wybrało odpowiedź "Inna partia", a aż 14 proc. "Trudno powiedzieć, jeszcze nie wiem, waham się". 1 proc. odmówił odpowiedzi na pytanie.

Jak podaje CBOS, ankietowani to osoby deklarujące zamiar wzięci udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu. Badanie przeprowadzono w dniach 7-14 lutego br. Odsetki podane w sondażu mogą nie sumować się do 100 proc., ze względu na zaokrąglanie do jednostek – podaje CBOS.

