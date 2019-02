100-letnia Polka zamordowana w Wielkiej Brytanii

Do tragedii doszło w Derby, wiosną ubiegłego roku. 100-letnia Zofia Kaczan została napadnięta 28 maja, w drodze do kościoła. 40-letni Artur W. zaatakował kobietę i przewrócił ją na chodnik. Staruszka upadając doznała urazu kręgosłupa, zmarła kilka dni później. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci było zapalenie płuc.

Jak podaje serwis birminghammail.co.uk, policja ustaliła, że po dokonaniu napadu mężczyzna uciekł do Londynu, do domu swojej matki. Kiedy służby przyszły do domu matki Artura W., ten schował się w sypialni pod łóżkiem.

W trakcie procesu mężczyzna nie przyznał się do winy, twierdził, że nie miał nic wspólnego z napadem na kobietę.

Artur W. został skazany na 15 lat więzienia.