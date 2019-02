Gęste mgły i roztopy. IMGW ostrzega

Jak podaje IMGW, w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie oraz w rejonach mgieł początkowo zachmurzenie duże z lokalnymi opadami mżawki. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 7°C na Suwalszczyźnie i Pogórzu Karpackim do 15°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, w pozostałej części kraju na ogół małe i umiarkowane, miejscami na południu bezchmurnie. Nad ranem na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na terenach podgórskich mogą tworzyć się mgły marznące ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C na terenach podgórskich i -2°C w Małopolsce do 4°C na wybrzeżu. Wiatr słaby, na północy miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich.