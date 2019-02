Obrzydliwe zachowanie Wałęsy. Publikuje zdjęcia z pogrzebu Olszewskiego i... atakuje Kaczyńskiego

W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela na warszawskim Starym Mieście o godzinie 11. 00 rozpoczęły się główne uroczystości pogrzebowe zmarłego w ubiegły czwartek byłego premiera Jana Olszewskiego. W ostatniej drodze śp. Olszewskiemu towarzyszy rodzina, przyjaciele i zwykli Polscy. W uroczystości biorą też udział najwyższe władze państwowe.

Tej wyjątkowej chwili nie potrafi jednak uszanować były prezydent Lech Wałęsa. Na swoim koncie na Twitterze były prezydent opublikował zdjęcia z pogrzebu przedstawiające polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes tej partii Jarosława Kaczyńskiego.

"Widze ze jest tak jak 13 grudnia 1981. Prezes wyspał się,przeczytał Gazetę Wyborcza na swój temat i jako ostatni przybył do kościoła gdzie wszyscy tylko na niego czekaja. „Panstwo” PIS na jednym zdjęciu. Do października 2019 roku" – napisał Wałęsa (pisownia oryginalna - red.).

W kolejnym wpisie dodał: "Upadek dyktatora. Te miny mówią same za siebie". I dalej: "Te miny mówią same za siebie. Oni nie sa myślami na pogrzebie sp Premiera Jana Olszewskiego. Oni sa myślami co bedzie z nimi po wyborach do europarlamentu i parlamentarnych i prezydenckich. Wiatr nadzieji na zmiany,powiał juz z Gdańska".