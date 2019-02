"Pójście pod but Schetyny...". SLD dołącza do KE, Zandberg pisze list

Obradująca w Warszawie Krajowa Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej podjęła decyzję o dołączeniu do Koalicji Europejskiej.

– Po bardzo długiej dyskusji podjęliśmy decyzję o odpowiedzi na apel premierów i przystąpieniu do Koalicji Europejskiej – poinformował na konferencji prasowej szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty.

Do tych doniesień odniósł się Adrian Zandberg z partii Razem. Jego zdaniem Czarzasty zdecydował się iść w koalicji z prawicą.

"Wyciągamy rękę do współpracy, do wszystkich ludzi lewicy. Możemy różnie myśleć o przeszłości - ale dziś stawką jest to, czy w Polsce będzie lewica" – pisze Zandberg w liście skierowanym do ludzi lewicy związanych ze środowiskiem SLD.

"Lewica to praca na uczciwych umowach, bez śmieciówek, bez wyzysku. Lewica to Polska, w której zbudujemy tanie mieszkania dla młodych ludzi. Lewica to sprawiedliwe rozłożenie ciężarów" – pisze Zandberg. Jego zdaniem takiego państwa nie jest w stanie zbudować partia Schetyny.

Burza w SLD

Jak informuje wp.pl decyzja SLD o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej została cierpko przyjęta przez część działaczy partyjnych. "Sprzedajemy szyld za g...o. Daliśmy du...y. Za miejsca w Brukseli dla osób, które się od nas odcięły i od dawna mają nas w du...e. Nic nie mamy z tego pseudosojuszu" – takie głosy pojawiają się po ogłoszeniu dzisiejszej decyzji.

Inny polityk przekonuje, że jeszcze nikt nigdy tak nie upokorzył Czarzastego jak zrobił to dzisiaj Grzegorz Schetyna. Część działączy jest przekonanych, że ich partia nic nie zyskała na sojuszu z PO tylko oddała partyjny szyld za nic.