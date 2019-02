Wałęsa atakuje Jana Olszewskiego. Kolejny skandaliczny wpis

"Nocna Zmiana. to fałsz, urojenia Kurskiego i popaprańców" – przekonuje były prezydent w swoim wpisie poświęconym kulisom obalenia rządu Jana Olszewskiego.

Lech Wałęsa umieszczając wpis na Facebooku chciał uderzyć w ludzi związanych z obecną władzą. Przy okazji jednak zaatakował również zmarłego niedawno byłego premiera Jana Olszewskiego.

Zdaniem Wałęsy Jan Olszewski chciał jedynie "utrzymać się przy korycie", a gdy to stało się niemożliwe, "uruchomił teczki". "To prowokator nieodpowiedzialny, tym ruchem zniszczył wszystkie struktury Państwa, nie mając i nie proponując niczego na następny dzień, miał szczęście,że byłem ja i zapanowałem nad kretynami nieodpowiedzialnymi,pchającymi za wszelką cenę do wojny domowej,było bardzo blisko" – stwierdził Wałęsa w swoim wpisie.

Film "Nocna zmiana" przedstawiający kulisy upadku rządu Olszewskiego powstał z nagrań, które Wałęsa sam kazał sporządzić - twierdzi były prezydent. Potem zostały jednak "przerobione, pod popaprańców urojenia".

"Zaczynam czytać to nieszczęsne indywiduum ze szczególną „sadysfakcją”. Jak on się męczy..." – skomentował całą sytuację na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Wałęsa publikuje zdjęcia z pogrzebu Olszewskiego

Wczoraj w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela na warszawskim Starym Mieście o godzinie 11. 00 rozpoczęły się główne uroczystości pogrzebowe zmarłego w ubiegły czwartek byłego premiera Jana Olszewskiego. W ostatniej drodze śp. Olszewskiemu towarzyszy rodzina, przyjaciele i zwykli Polscy. W uroczystości wzięły też udział najwyższe władze państwowe.

Tej wyjątkowej chwili nie potrafi jednak uszanować były prezydent Lech Wałęsa. Na swoim koncie na Twitterze były prezydent opublikował zdjęcia z pogrzebu przedstawiające polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego.

"Upadek dyktatora. Te miny mówią same za siebie" - napisał na Twitterze Lech Wałęsa. Były prezydent załączył do swojego wpisu zdjęcia z pogrzebu byłego premiera Jana Olszewskiego.